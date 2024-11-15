Обляков о разгромной победе сборной России: «Если мы можем забивать, значит, нужно это делать»

Сегодня, 21:52
Полузащитник сборной России Иван Обляков подвел итоги товарищеского матча против Брунея (11:0), в котором оформил дубль.
— Это был самый крупный счет в истории сборной. Для вас это не сюрприз?
— Честно, наверное, было понятно, что Бруней — не самая сильная команда. Мы играли в свой футбол. Хорошо, что забили так много мячей.
— Между собой обсуждали, сколько забьете?
— Такого не было. Просто выходили забивать и побеждать.
— Даже споров никаких не было?
— Нет.
— Что говорил Карпин перед матчем?
— Сыграть на ноль и забить как можно больше.
— Во втором тайме был момент с ударом с центра поля. Сердце екнуло?
— Я уже был в раздевалке. Неплохо парень попал, но у нас вратарь с концентрацией хорошей, поэтому все в порядке.
— Пообщались с ребятами из Брунея? Расстроены они?
— Не знаю, на каком языке они разговаривают, поэтому нечего сказать было.
— Подошли после игры, обняли их?
— Пожали друг другу руки.
— Одним словом могли бы описать сегодняшнюю игру?
— Победа.
— Бруней не жалко было?
— В футболе нет места жалости. Если мы можем забивать, значит, нужно это делать.