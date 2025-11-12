Видео
12 ноября, 23:12

Сергеев — о ничьей сборной России с Перу: «Поле было не самого хорошего качества, но нельзя на него ссылаться»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации

Нападающий сборной России Иван Сергеев прокомментировал ничью в BetBoom матче с Перу (1:1).

— Показалось, что сборная играла медленно. В чем причина? В поле?

— Не знаю, хотя поле было не самого хорошего качества. Но я считаю, что нельзя ссылаться на него. Мы все — профессионалы, а сборная Перу — агрессивная, жесткая команда, — сказал Сергеев.

Сборная России в третий раз сыграла вничью в 2025 году. Также национальная команда одержала шесть побед в 9 матчах.

6

  • Братчанин

    Не сборная, а сборище недотёп во главе с тренеришкой!

    13.11.2025

  • Братчанин

    Раз поле не виновато - зачем начинать разговор с него? Не пробовали в себе поискать причину? Бездари!

    13.11.2025

  • AlexCS4

    Если бы ты, дятел, реализовал свой 100% момент, то и говорить о поле не стоило. Но ты пробил тупо на силу, даже не поднимая головы. Поле для всех одинаковое, Ваня. А вот ноги разные.

    13.11.2025

  • Иван Л.

    Нельзя? Ну так а куле вы все подряд во-первых про поле?

    13.11.2025

  • 555 555

    А яйца вам не мешали играть?!

    12.11.2025

  • Инта

    Газон?! Ваня, стёб защитан. Садись, кол за поле, кол за матч - 1:1.

    12.11.2025

    Иван Сергеев
    Сборная Перу по футболу
    Сборная России по футболу
