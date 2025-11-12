12 ноября, 23:12
Нападающий сборной России Иван Сергеев прокомментировал ничью в BetBoom матче с Перу (1:1).
— Показалось, что сборная играла медленно. В чем причина? В поле?
— Не знаю, хотя поле было не самого хорошего качества. Но я считаю, что нельзя ссылаться на него. Мы все — профессионалы, а сборная Перу — агрессивная, жесткая команда, — сказал Сергеев.
Сборная России в третий раз сыграла вничью в 2025 году. Также национальная команда одержала шесть побед в 9 матчах.
Братчанин
Не сборная, а сборище недотёп во главе с тренеришкой!
13.11.2025
Братчанин
Раз поле не виновато - зачем начинать разговор с него? Не пробовали в себе поискать причину? Бездари!
13.11.2025
AlexCS4
Если бы ты, дятел, реализовал свой 100% момент, то и говорить о поле не стоило. Но ты пробил тупо на силу, даже не поднимая головы. Поле для всех одинаковое, Ваня. А вот ноги разные.
13.11.2025
Иван Л.
Нельзя? Ну так а куле вы все подряд во-первых про поле?
13.11.2025
555 555
А яйца вам не мешали играть?!
12.11.2025
Инта
Газон?! Ваня, стёб защитан. Садись, кол за поле, кол за матч - 1:1.
12.11.2025