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Сегодня, 18:19

Иванов: «Обидно, что не сыграл на Евро-2016, потому что за мной тогда следил «Лион»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов поделился воспоминаниями о выступлении национальной команды на чемпионате Европы-2016.

«Я до сих пор уверен, что мы могли выступить намного лучше, если бы Игорь Денисов не получил травму и не пропустил чемпионат Европы. Я ехал на Евро-2008 21-летним юнцом, а во Франции уже были высокие ожидания от себя. Обидно, что не дебютировал на большом турнире еще потому, что за мной следил «Лион». Агенту, с которым я общался, приходил от клуба запрос. Была бумага, что на матче группового этапа человек из клуба приедет смотреть на меня, но я не сыграл. На том турнире они просматривали еще Рыбуся, с кем я играл в «Ахмате». Его в итоге «Лион» подписал», — цитирует Иванова Metaratings.ru.

На Евро-2016 сборная России не смогла выйти из группы В, в которой также играли Англия, Словакия и Уэльс. Россияне заняли последнее место в таблице своей группы, набрав 1 очко в 3 матчах.

За национальную команду России 36-летний Иванов всего провел 5 игр.

Источник: https://metaratings.ru/news/ivanov-na-evro-2016-menya-priezzhali-posmotret-dlya-liona-no-ya-ne-sygral-a-rybusa-podpisali-258454/
Футбол
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