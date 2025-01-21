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Ивелин Попов — об отстранении россиян от международных турниров: «Из-за этих санкций страдает футбол»

Даниил Аршавский
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Бывший игрок «Спартака» Ивелин Попов поделился своим мнением о санкциях против России в мировом спорте.

«Из-за этих санкций страдает футбол. Я помню, что исторически такие ситуации возникали и между другими государствами и их спорт не страдал. А сейчас российский спорт страдает, и мое мнение: это неправильно. Такого быть не должно. Если бы я имел право голосовать, то проголосовал бы за то, чтобы российский спорт вернулся на международные соревнования», — цитирует Попова «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года после обострения ситуации на Украине.

Источник: «РБ Спорт»
Ивелин Попов
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
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