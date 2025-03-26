Израильский тренер Грант поддержал Россию на фоне отстранения: «Не нужно смешивать спорт и политику»

Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант в разговоре с «СЭ» высказался о международной изоляции сборной России.

«Я не люблю смешивать политику со спортом. Я не думаю, что вообще нужно смешивать эти понятия. Спорт принадлежит спортивным людям, а политика — политикам. Я не думаю, что это хорошая идея — ввязывать спорт в политику», — сказал Грант «СЭ».

25 марта сборная России в Москве разгромила команду Замбии со счетом 5:0.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.