Кафанов объяснил отсутствие Лантратова на мартовском сборе национальной команды

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему голкипер «Локомотива» Илья Лантратов не получил вызов на мартовский сбор национальной команды.
«Кого еще рассматривали на этот сбор? Кержаков, Лантратов. Но я на тот момент не знал, кто из них будет играть в клубах постоянно. Почему Лантратов не попал в команду? Потому что список сборной нужно было подавать до начала возобновления чемпионата. Так требовали в иранском посольстве для получения виз. Илья же только пришел в «Локомотив», там есть еще два вратаря такого же уровня, и кто начнет вторую часть сезона, не знали ни мы, ни сам Илья. Обычно списки подаются как минимум после трех туров, поэтому такое произошло впервые», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».
23 марта сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1), а 26 марта обыграла в Санкт-Петербурге Ирак (2:0).