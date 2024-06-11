Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Сборная России. Новости

Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 05:58

Кафанов: «Переучивать вратарей в сборной не пытаюсь — бессмысленно»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему не пытается переучивать играть голкиперов, вызванных в национальную команду.

«Если даже мне что-то не нравится, переучивать я никогда не пытаюсь — это бессмысленно. А вот научить можно. Например, клуб играет от обороны, перед вратарем десять человек, и он защищает только пространство штрафной. А в сборной команда играет первым номером на чужой половине всю игру, и голкиперу надо контролировать половину поля. Значит, ты им даешь упражнения, когда мяч находится на половине соперника, и идут забросы за спину защитникам, которые стоят в центре поля. Человек должен научиться занимать правильную позицию — это раз. Второе: он должен рассчитать мяч, понять, успевает или не успевает опередить нападающего. Нынешний стиль игры сборной подразумевает, что вратарь должен хорошо играть ногами, как полевой игрок», — приводит RT слова Кафанова.

Ранее Кафанов рассказал, как относится к критике в свой адрес.

Источник: RT
0
Читайте также
Российская теннисистка Элина Аванесян будет выступать за Армению
Фанаты «Валенсии» получили по 8 месяцев тюрьмы за расистские оскорбления Винисиуса
Spiegel узнал о разочаровании Зеленского отказом КНР посетить саммит в Швейцарии
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Президент Малави поручил начать поиски самолета с вице-президентом страны
Скончалась актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Вера Высочина
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Гранат посоветовал сборной России отправиться в турне по Африке

Кафанов: «Карпин объясняет вратарям только то, как они должны развивать атаку»