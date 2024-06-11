Кафанов: «Переучивать вратарей в сборной не пытаюсь — бессмысленно»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему не пытается переучивать играть голкиперов, вызванных в национальную команду.

«Если даже мне что-то не нравится, переучивать я никогда не пытаюсь — это бессмысленно. А вот научить можно. Например, клуб играет от обороны, перед вратарем десять человек, и он защищает только пространство штрафной. А в сборной команда играет первым номером на чужой половине всю игру, и голкиперу надо контролировать половину поля. Значит, ты им даешь упражнения, когда мяч находится на половине соперника, и идут забросы за спину защитникам, которые стоят в центре поля. Человек должен научиться занимать правильную позицию — это раз. Второе: он должен рассчитать мяч, понять, успевает или не успевает опередить нападающего. Нынешний стиль игры сборной подразумевает, что вратарь должен хорошо играть ногами, как полевой игрок», — приводит RT слова Кафанова.

Ранее Кафанов рассказал, как относится к критике в свой адрес.