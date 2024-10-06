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Сегодня, 09:00

Кафанов объяснил, почему Сафонов не вызван на октябрьский сбор

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил свое решение не вызывать голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в состав национальной команды на октябрьский сбор.

— Потому что непонятно, будут игры или нет. Пока нет подтвержденных игр, поэтому и не вызывали, — сказал Кафанов журналистам.

Ранее стало известно, что команда проведет сбор на базе в Новогорске. В РФС заявили, что по-прежнему ждут ответа от сборной Пакистана, которая отказалась от игры с Россией из-за юридических сложностей.

В июне 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. В этом сезоне за клуб из Парижа россиянин провел 3 матча во всех турнирах, 1 из которых вратарь отыграл на ноль.

Александр Абустин

Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов

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