Кафанов объяснил, почему в сборную России вызвали Гудиева и Бориско

10 ноября, 14:30
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» объяснил выбор голкиперов на BetBoom товарищеские матчи с командами Перу и Чили.
В итоговый состав сборной России были вызваны четыре голкипера: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика») и Виталий Гудиев («Акрон»).
— Насколько сложным получился этот выбор?
— Не скрою, решение далось нелегко. Ведь изначально в нашем списке были еще Антон Митрюшкин, Александр Максименко и Денис Адамов.
— По какой кандидатуре были наибольшие сомнения?
— В целом сомневались до последнего, так как итогового вызова был достоин каждый из перечисленных кандидатов.
— Гудиева не было в расширенном списке. Он получил вызов благодаря феноменальной игре с «Ростовом»?
— Его хотелось пригласить в сборную раньше. Виталик, если помните, уже попадал в расширенный список. На последнем отрезке чемпионата он выглядел очень сильно. «Акрон» в четырех турах набрал 10 очков, пропустив всего два гола! Виталий как минимум помог своей команде набрать три очка и выбраться со дна турнирной таблицы.
— Выбирали ли вы между Митрюшкиным и Бориско?
— Нет, выбор стоял между Гудиевым и другими голкиперами, которых не оказалось в итоговом списке. По Максиму (Бориско) сомнений не возникало.
— Бориско проводит в «Балтике» сильный сезон. По статистике, он пропустил на пять мячей меньше, чем должен был. В чем козыри этого вратаря?
— Его козыри — это отсутствие слабых мест в играх первой половины чемпионата.
— Допускаете, что уже в следующем году мы увидим его в ведущем российском клубе?
— Для начала Бориско нужно провести на нынешнем уровне весь сезон.
— Не повторит ли он путь Латышонка? Евгений, перейдя из «Балтики» в «Зенит», первый сезон в Питере провел на добротном уровне, а сейчас оказался в запасе.
— В «Зените» два сильных, равноценных вратаря. И конкуренция между Адамовым и Латышонком продолжается. Выводы можно будет сделать лишь в конце чемпионата.
— Митрюшкин, согласитесь, против «Зенита» провел сильный матч, не раз спасал железнодорожников. Почему его не оказалось в итоговом списке?
— Потому что Гудиев и Бориско помогли своим командам набрать очки в тех матчах, в которых «Акрон» и «Балтика» по тому, как складывались игры, реально могли их недосчитаться. На последнем отрезке чемпионата Максим и Виталий дважды признавались лучшими игроками матчей, — сказал Кафанов «СЭ».
12 ноября сборная России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге сыграет со сборной Перу. 15 ноября национальная команда встретится с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.
