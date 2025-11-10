Видео
10 ноября, 14:30

Кафанов объяснил, почему в сборную России вызвали Гудиева и Бориско

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Виталий Кафанов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» объяснил выбор голкиперов на BetBoom товарищеские матчи с командами Перу и Чили.

В итоговый состав сборной России были вызваны четыре голкипера: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика») и Виталий Гудиев («Акрон»).

— Насколько сложным получился этот выбор?

— Не скрою, решение далось нелегко. Ведь изначально в нашем списке были еще Антон Митрюшкин, Александр Максименко и Денис Адамов.

— По какой кандидатуре были наибольшие сомнения?

— В целом сомневались до последнего, так как итогового вызова был достоин каждый из перечисленных кандидатов.

— Гудиева не было в расширенном списке. Он получил вызов благодаря феноменальной игре с «Ростовом»?

— Его хотелось пригласить в сборную раньше. Виталик, если помните, уже попадал в расширенный список. На последнем отрезке чемпионата он выглядел очень сильно. «Акрон» в четырех турах набрал 10 очков, пропустив всего два гола! Виталий как минимум помог своей команде набрать три очка и выбраться со дна турнирной таблицы.

— Выбирали ли вы между Митрюшкиным и Бориско?

— Нет, выбор стоял между Гудиевым и другими голкиперами, которых не оказалось в итоговом списке. По Максиму (Бориско) сомнений не возникало.

— Бориско проводит в «Балтике» сильный сезон. По статистике, он пропустил на пять мячей меньше, чем должен был. В чем козыри этого вратаря?

— Его козыри — это отсутствие слабых мест в играх первой половины чемпионата.

— Допускаете, что уже в следующем году мы увидим его в ведущем российском клубе?

— Для начала Бориско нужно провести на нынешнем уровне весь сезон.

— Не повторит ли он путь Латышонка? Евгений, перейдя из «Балтики» в «Зенит», первый сезон в Питере провел на добротном уровне, а сейчас оказался в запасе.

— В «Зените» два сильных, равноценных вратаря. И конкуренция между Адамовым и Латышонком продолжается. Выводы можно будет сделать лишь в конце чемпионата.

— Митрюшкин, согласитесь, против «Зенита» провел сильный матч, не раз спасал железнодорожников. Почему его не оказалось в итоговом списке?

— Потому что Гудиев и Бориско помогли своим командам набрать очки в тех матчах, в которых «Акрон» и «Балтика» по тому, как складывались игры, реально могли их недосчитаться. На последнем отрезке чемпионата Максим и Виталий дважды признавались лучшими игроками матчей, — сказал Кафанов «СЭ».

12 ноября сборная России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге сыграет со сборной Перу. 15 ноября национальная команда встретится с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.

Виталий Кафанов и&nbsp;Матвей Сафонов.«Сафонов ни в чем не уступает Шевалье в «ПСЖ». К Максименко у нас вопросов нет». Интервью Кафанова
19

  • Valekka

    Причём тут клуб и сборная? Куда вы всё время селёдку в заварку суёте?! Карп -тренер сборной,кого хочет в штаб,того берёт : Кафанова,Митрофанова,Громкопукина-это его "сани",кого хочет,того в них запрягает.Вам какая разница-будете ныть,если и любого другого позовёт!!

    10.11.2025

  • КубаньКраснодар

    Кто то может объяснить,почему тренер вратарей сборной России не Дасаев,не Филлимонов,не Сметанин и т.д.,а Кафанов,кто это вообще,тренер вратарей Ростова?

    10.11.2025

  • Микола Питерский

    "Грешно смеяться над больными людьми"

    10.11.2025

  • КубаньКраснодар

    А как же Максименко? Или что то не так с лучшим вратарём Спартака всех времён?

    10.11.2025

  • Микола Питерский

    Прости, но глупый ты вопрос задал. В этом "коллективе" практически про каждого такой вопрос задать можно. Не ошибешься. А начать можно с главного "тренера", который своей гениальной работой сделал из команды, еще в прошлом году шедшей в лидерах сделал посмешище РПЛ, но почему то продолжает "тренировать" "сборную"

    10.11.2025

  • Voorhees

    А кто такой вообще этот Кафанов? И зачем его тренеришка Карп везде пропихивает? У нас что, нет бывших классных вратарей, которые могли бы учить, тренировать и передавать свой опыт сегодняшним действующим киперам? Нет, блин, выполз с подачи бестрофейного бездаря какой-то нарушитель закона о многожёнстве в России!

    10.11.2025

  • Микола Питерский

    в сбродную - да. в сборную - нет. Сборная у нас с 22го не играет. А через эту сбродную только котенок кафанова да хомячок Карпина не прошли

    10.11.2025

  • dinela

    А с Бориской на царство?

    10.11.2025

  • Highlander

    Если игрок привлекался в сборную страны,он стоит дороже. В условиях грядущего лимита кому это выгодно? ...вот и думайте.

    10.11.2025

  • dinela

    Как этот чемпион Казахстана,лучшим тренером вратарей в истории России стал...Клоун!

    10.11.2025

  • Rastan

    Ворота защищают вратари, а не деньги и агенты. Своей игрой, Гудиев и Бориско. заслужили своё право быть вызванными в сборную России.

    10.11.2025

  • Millwall82

    видимо для помощи с его многочисленными женами.

    10.11.2025

  • Андрей

    пятым клоуном будешь

    10.11.2025

  • Заполярье

    Кто из агентов заплатил, того и взяли...Простая история! Дайте Валере заработать! :face_with_monocle::money_mouth::relieved:

    10.11.2025

  • Микола Питерский

    Почему вызвали их? Какая сборная, такой и состав. Больше шлака разного и...

    10.11.2025

  • valentinstukalovstukalov

    Была бы сборная.а вратарь найдется

    10.11.2025

  • blue-white!

    Чтобы с Гудиевым погудеть, а с Бориско...

    10.11.2025

  • с13

    Почему вызвали? Карпин сказал, что экспериментов больше не будет. Опять не сдержал слова, видимо ему без экспериментов скучно. Либо у Валеры личный материальный интерес присутствует (агент попросил и т.п.)

    10.11.2025

