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Сегодня, 18:27

Кафанов объяснил выбор вратарей сборной России на матчи с Брунеем и Сирией

Алина Савинова
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему в окончательном составе национальной команды на ноябрьский сбор остановил свой выбор на голкиперах Александре Максименко («Спартак»), Илье Лантратове («Локомотив») и Станиславе Агкацеве («Краснодар»).

«Из шести вратарей, которые были в расширенном списке сборной России, трое по разным причинам не смогут принять участия в учебно-тренировочном сборе и в товарищеских матчах с Брунеем и Сирией. У Андрея Лунева проблемы с коленом, а Женя Латышонок получил травму в матче РПЛ. С Матвеем Сафоновым пообщались и решили, что ему сейчас лучше остаться в расположении ПСЖ», — приводит пресс-служба РФС слова Кафанова.

Алексей Миранчук, Иван Обляков и&nbsp;Константин Тюкавин. Алексей Миранчук, Батраков и Агкацев попали в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи

Также он ответил на вопрос о том, как тренерский штаб планирует распределять игровую нагрузку между вратарями в матчах с Брунеем и Сирией.

«Планируется, что один из вратарей проведет целый матч, двое других сыграют по тайму», — добавил специалист.

Сборная России под руководством Валерия Карпина начнет учебно-тренировочный сбор 10 ноября. 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го числа встретятся с Сирией в Волгограде.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://rfs.ru/news/221524
Александр Максименко
Илья Лантратов
Футбол
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
Станислав Агкацев

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