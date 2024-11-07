Кафанов объяснил выбор вратарей сборной России на матчи с Брунеем и Сирией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему в окончательном составе национальной команды на ноябрьский сбор остановил свой выбор на голкиперах Александре Максименко («Спартак»), Илье Лантратове («Локомотив») и Станиславе Агкацеве («Краснодар»).

«Из шести вратарей, которые были в расширенном списке сборной России, трое по разным причинам не смогут принять участия в учебно-тренировочном сборе и в товарищеских матчах с Брунеем и Сирией. У Андрея Лунева проблемы с коленом, а Женя Латышонок получил травму в матче РПЛ. С Матвеем Сафоновым пообщались и решили, что ему сейчас лучше остаться в расположении ПСЖ», — приводит пресс-служба РФС слова Кафанова.

Также он ответил на вопрос о том, как тренерский штаб планирует распределять игровую нагрузку между вратарями в матчах с Брунеем и Сирией.

«Планируется, что один из вратарей проведет целый матч, двое других сыграют по тайму», — добавил специалист.

Сборная России под руководством Валерия Карпина начнет учебно-тренировочный сбор 10 ноября. 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го числа встретятся с Сирией в Волгограде.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.