Кафанов — о Лантратове: «Одна ошибка на 10 игр — хороший уровень»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в начале сезона РПЛ.

«Лантратов провел сильный последний отрезок, если не брать последний матч. Одна ошибка за 10 игр — это хороший уровень. Две его ошибки в одном матче можно считать за одну», — сказал Кафанов.

В матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3) Лантратов допустил две ошибки, которые привели к голам. «Локомотив» опустил с первого на третье место в турнирной таблице, пропустив вперед «Зенит» (17) и «быков» (15).