Сегодня, 12:21

Кафанов оценил игру голкиперов Сафонова и Агкацева за сборную России в ноябре

Анастасия Пилипенко

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что голкиперы национальной команды Матвей Сафонов и Станислав Агкацев безупречно провели товарищеские матчи в ноябре.

«Если оценить действия вратарей в этих матчах, то они все были безупречны. Если не считать эпизода с пропущенным голом, когда у Матвея поехала нога и он просто не смог вовремя вытолкнуться за мячом. Поэтому этот момент мы будем рассматривать отдельно от всего, потому что это трудно назвать ошибкой, — цитирует Кафанова ТАСС. — Можно сказать, издержки поля, можно сказать, что не повезло, курьезный гол. Называйте как хотите. Но это точно не технический брак. Здесь не было какого-то неправильного решения. Стас в матче с чилийцами играл и на позиции центрального защитника в эпизодах. Хорошо подстраховал, в моменте мог получить травму. Был момент сыграть на выходе — сыграл. Все моменты, где начинал атаки, начинал очень хорошими короткими и средними передачами. Была хорошая длинная передача за спины защитников, когда мог убежать наш нападающий, но передача была хорошей».

Сафонов вышел на поле в матче с Перу (1:1). Агкацев сыграл за сборную против Чили (0:2).

Источник: ТАСС
5

  • DemolisherAjax

    Наглухо отбитый....

    18.11.2025

  • bvp

    Хоть ссы в глаза - все божья роса.

    18.11.2025

  • Дед33

    "Безупречно"... Это надо так сказать! Долго думал Кафанов. Кругом пидоры...

    18.11.2025

  • Олег

    Старый маразматик. Болел за клоунов держит. Смешно с таких персонажей. Надо в шею из сборной, вместе с Валерой.

    18.11.2025

  • Valery Petrukhin

    А то, что в момент удара перуанца заходящего справа с выходом на центр, Сафонов стоял, охраняя кукурузу, в от себя левом углу и не смог бы его отбить, даже, если бы, якобы, не поскользнулся, ничего не говорит??? Лучше б вообще комментарий не давал! Да и краснодарец тоже чудил, "руководя" обороной. В таких случаях лучше молчать, чем нести всякую чушь о том, что видела вся страна.

    18.11.2025

    Матвей Сафонов
    Станислав Агкацев
    Футбол
    Сборная России по футболу
    Виталий Кафанов
