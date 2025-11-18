Кафанов оценил игру голкиперов Сафонова и Агкацева за сборную России в ноябре

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что голкиперы национальной команды Матвей Сафонов и Станислав Агкацев безупречно провели товарищеские матчи в ноябре.

«Если оценить действия вратарей в этих матчах, то они все были безупречны. Если не считать эпизода с пропущенным голом, когда у Матвея поехала нога и он просто не смог вовремя вытолкнуться за мячом. Поэтому этот момент мы будем рассматривать отдельно от всего, потому что это трудно назвать ошибкой, — цитирует Кафанова ТАСС. — Можно сказать, издержки поля, можно сказать, что не повезло, курьезный гол. Называйте как хотите. Но это точно не технический брак. Здесь не было какого-то неправильного решения. Стас в матче с чилийцами играл и на позиции центрального защитника в эпизодах. Хорошо подстраховал, в моменте мог получить травму. Был момент сыграть на выходе — сыграл. Все моменты, где начинал атаки, начинал очень хорошими короткими и средними передачами. Была хорошая длинная передача за спины защитников, когда мог убежать наш нападающий, но передача была хорошей».

Сафонов вышел на поле в матче с Перу (1:1). Агкацев сыграл за сборную против Чили (0:2).