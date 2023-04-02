Кафанов — о работе Карпина в сборной: «Не припомню такого результата у других тренеров сборной»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов прокомментировал работу Валерия Карпина с национальной командой.

«Могу высказать только свое мнение. И не только по товарищеским играм, а в целом по работе тренерского штаба сборной России под руководством Валерия Карпина. Команда сначала провела семь матчей отборочного цикла: пять побед, одна ничья и одно поражение от хорватов — будущих бронзовых призеров чемпионата мира.

После этого мы провели пять товарищеских матчей. Две победы, три ничьи, причем, мягко говоря — подчеркиваю этот момент, все эти игры мы провели далеко не основным составом. И за весь период его работы одно поражение в 12 матчах, в гостях у хорватов! В этих играх у нас всего четыре пропущенных мяча. Может, я ошибаюсь, но такого результата у других тренеров сборной не припомню», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. В марте национальная команда в товарищеских матчах сыграла вничью со сборной Ирана (1:1) и обыграла Ирак (2:0).