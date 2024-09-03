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Сегодня, 21:19

Кафанов: «Сафонов остается первым номером сборной и становится сильнее, увереннее»

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, кто в данный момент является основным голкипером национальной команды.

«Матвей остается первым номером.Тот тренировочный процесс, в котором он задействован, позволяет развиваться. Об этом я говорю часто. Есть мнение, что без практики вратарь не растет. Можно расти и за счет тренировочного процесса, если ты прибавляешь. Матвей прибавляет. Тот уровень, на котором он работает, позволяет ему не просто оставаться первым номером, но и становиться сильнее, увереннее, — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Сафонов перешел в «ПСЖ» летом из «Краснодара». Соглашение футболиста с французским клубом рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Матвей дебютировал за «ПСЖ» 7 августа в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2). В матчах двух стартовых туров чемпионата Франции он не выходил на поле, а встречу 3-го тура с «Лиллем» пропускал из-за недомогания.

Источник: РБ Спорт
Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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