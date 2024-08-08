Кафанов — о приглашении Сафонова в сборную: «Давайте дождемся списка»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о предстоящем сборе национальной команды.

— Вы сейчас уже понимаете, кто из вратарей потенциально может быть вызван в сборную России осенью?

— Конечно, смотрю за нашими ребятами за границей. Их немало, стало больше известных. За всеми стараемся смотреть. Но в любом случае кандидатов всегда было много. Если раньше мы говорили, что у нас очень много примерно одинакового уровня вратарей, за последние полгода уже вырисовывается основная обойма. Сейчас эти голкиперы подтверждают уровень в первых турах. Еще будет несколько игр, потом от этого будем отталкиваться.

— Может ли Сафонов быть вызван в сборную в сентябре после перехода в «ПСЖ» или ему будет дано время на адаптацию, как было с тем же Захаряном в прошлом году?

— До объявления списка приглашенных игроков осталось не так много времени. Давайте дождемся официальной информации, — сказал Кафанов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что команда Валерия Карпина может в сентябре провести товарищеские матчи против сборных Вьетнама и Таиланда. Встречи должны состояться в Хошимине и Ханое.