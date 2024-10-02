Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:30

Кафанов: «На сегодняшний день я не знаю, будет ли игра у сборной»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» заявил, что не знает, состоится ли матч национальной команды в октябре.

— Скоро стартует сбор национальной команды. Вы в курсе того, с кем сыграет сборная?

— Никакой информации по сборной нет. Я не в курсе. Если бы знал, сказал.

— Как вы относитесь к предложениям клубов сыграть товарищеский матч?

— Это не ко мне вопрос. Я об этом просто не думал. С каким клубом играть?

— «Химки» согласны, «Локомотив» готов рассмотреть.

— Надо думать, принесет ли пользу этот матч для сборной. Это вопрос к Валерию Георгиевичу. Я считаю, что чем больше игр, тем лучше. Но на сегодняшний день я не знаю, будет ли игра, — сказал Кафанов.

Футбол
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ни дня без привозов Миски, «армейская» погоня и буллитная развязка. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - ЦСКА
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
В Испании сообщили, что Винисиус получит «Золотой мяч»
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
«Астон Вилла» примет «Баварию» в матче Лиги чемпионов 2 октября
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Материалы сюжета Сборная России: матчи в октябре — соперники и состав
Глебов заявил, что не знает, с кем сыграет сборная России
Защитник «Химок» Джикия: «С удовольствием сыграл бы со сборной России»
Карпин — об отсутствии соперников у сборной России: «К РФС вопросы»
Сборной России не могут найти соперников. РФС пора радикально поменять подход
«Торпедо» готово рассмотреть вопрос проведения игры со сборной России
Сборная медиалиги готова сыграть против национальной команды России
Сегодня
Вчера
Неделя