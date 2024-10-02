Кафанов: «На сегодняшний день я не знаю, будет ли игра у сборной»

Сегодня, 20:30
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» заявил, что не знает, состоится ли матч национальной команды в октябре.
— Скоро стартует сбор национальной команды. Вы в курсе того, с кем сыграет сборная?
— Никакой информации по сборной нет. Я не в курсе. Если бы знал, сказал.
— Как вы относитесь к предложениям клубов сыграть товарищеский матч?
— Это не ко мне вопрос. Я об этом просто не думал. С каким клубом играть?
— «Химки» согласны, «Локомотив» готов рассмотреть.
— Надо думать, принесет ли пользу этот матч для сборной. Это вопрос к Валерию Георгиевичу. Я считаю, что чем больше игр, тем лучше. Но на сегодняшний день я не знаю, будет ли игра, — сказал Кафанов.