Сборная России. Новости
13 ноября, 16:15

Кафанов поддержал Сафонова: «Нужно пройти через это, стать сильнее»

Артем Бухаев
Корреспондент

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» поддержал вратаря Матвея Сафонова после товарищеской игры с Перу (1:1).

«У каждого вратаря бывают такие ситуации. Через это нужно пройти, после этой ситуации нужно стать еще сильнее. Вратарская доля такая — все достижения и сейвы забывают, когда подобное случается. Если выбрал такую профессию, нужно быть готовым к этому. Все большие вратари проходили через такие ситуации. Настало время и Матвею пережить это. Как и любой вратарь, он хотел бы еще один матч, отыграть на хорошем уровне — но так получается, что теперь мы встретимся только в марте», — сказал Кафанов «СЭ».

На 82-й минуте игры Сафонов пропустил гол от форварда перуанцев Алекса Валеры, который пробил из-за пределов штрафной. Голкипер поскользнулся, пытаясь отбить мяч.

Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против сборной Чили.

5

  • ariston1954

    Какой на..р март! Досвидос..

    13.11.2025

  • alexb2025personal

    Кафанов еще добавил: "Молодец! Сыграл так, как я его учил. Перуанский вратарь тоже извлек правильные выводы из моих установок".

    13.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Правильно Кафанов сказал: подобное у всех бывает. Тому же Акинфееву худшее припоминают, но это не повод считать Игоря плохим вратарем.

    13.11.2025

  • Степочкин

    Пусть "проходит через это"(с) в клубах, кто ж против?! В ПСЖ например, пусть болельщики ПСЖ наслаждаются его "прохождением через это". Зрители и граждане России не должны наблюдать его "прохождение через это"(с) в национальной команде. Уже не в первый раз, с Ираном или кем там тоже накосячил с голом, когда отдавал пас ногами. Это результат лавки и отсутствие практики. Но тут больше заслуга Карпина, он выбирал вратаря. Не понимаю чем Агкацев хуже? Как на войну в РПЛ так не мал, а как на фильму в сборной Карпина так мал.

    13.11.2025

    Матвей Сафонов
    Футбол
    Сборная Перу по футболу
    Сборная России по футболу
    Виталий Кафанов
