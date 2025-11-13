Кафанов поддержал Сафонова: «Нужно пройти через это, стать сильнее»

13 ноября, 16:15
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» поддержал вратаря Матвея Сафонова после товарищеской игры с Перу (1:1).
«У каждого вратаря бывают такие ситуации. Через это нужно пройти, после этой ситуации нужно стать еще сильнее. Вратарская доля такая — все достижения и сейвы забывают, когда подобное случается. Если выбрал такую профессию, нужно быть готовым к этому. Все большие вратари проходили через такие ситуации. Настало время и Матвею пережить это. Как и любой вратарь, он хотел бы еще один матч, отыграть на хорошем уровне — но так получается, что теперь мы встретимся только в марте», — сказал Кафанов «СЭ».
На 82-й минуте игры Сафонов пропустил гол от форварда перуанцев Алекса Валеры, который пробил из-за пределов штрафной. Голкипер поскользнулся, пытаясь отбить мяч.
Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против сборной Чили.
ariston1954
Какой на..р март! Досвидос..
13.11.2025
alexb2025personal
Кафанов еще добавил: "Молодец! Сыграл так, как я его учил. Перуанский вратарь тоже извлек правильные выводы из моих установок".
13.11.2025
С детства за Уралмаш!
Правильно Кафанов сказал: подобное у всех бывает. Тому же Акинфееву худшее припоминают, но это не повод считать Игоря плохим вратарем.
13.11.2025
Степочкин
Пусть "проходит через это"(с) в клубах, кто ж против?! В ПСЖ например, пусть болельщики ПСЖ наслаждаются его "прохождением через это". Зрители и граждане России не должны наблюдать его "прохождение через это"(с) в национальной команде. Уже не в первый раз, с Ираном или кем там тоже накосячил с голом, когда отдавал пас ногами. Это результат лавки и отсутствие практики. Но тут больше заслуга Карпина, он выбирал вратаря. Не понимаю чем Агкацев хуже? Как на войну в РПЛ так не мал, а как на фильму в сборной Карпина так мал.
13.11.2025