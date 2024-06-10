Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:17

Кафанов — об Акинфееве: «Одна голевая ошибка в десяти играх — показатель класса»

Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал ошибку голкипера Игоря Акинфеева в матче с Южной Кореей на чемпионате мира-2014.

«Это была одна из немногочисленных ошибок Игоря, причем ключевое слово здесь — немногочисленных. Много раз повторял то, что сам часто слышал от европейских коллег, когда с ними общался: если вратарь делает одну голевую ошибку в десяти матчах — это показатель самого высокого класса. А сколько матчей в общей сложности сыграл Акинфеев? Более 700, из них 350 «на ноль». По этому показателю никто из российских вратарей и наполовину к Игорю не приблизился. Просто ошибки застревают в памяти гораздо прочнее», — сказал тренер в интервью RT.

Акинфеев завершил выступление в национальной команде после ЧМ-2018 в России. Голкипер провел за сборную 111 матчей во всех турнирах. Ранее 38-летний футболист продлил контракт с ЦСКА до 2026 года. Предыдущее соглашение истекало летом этого года.

Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году. С командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и 7 раз Суперкубок. В сезоне-2004/05 голкипер стал с ЦСКА обладателем Кубка УЕФА.

Источник: RT
Игорь Акинфеев
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
3
0
Читайте также
«СКА-Арена» в Санкт-Петербурге пострадала в результате пожара
Алькарас в пяти сетах обыграл Зверева в финале «Ролан Гаррос»
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Кафанов: «Такова жизнь вратаря. Ошибся один раз — и все может быть перечеркнуто»