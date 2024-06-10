Кафанов — об Акинфееве: «Одна голевая ошибка в десяти играх — показатель класса»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал ошибку голкипера Игоря Акинфеева в матче с Южной Кореей на чемпионате мира-2014.

«Это была одна из немногочисленных ошибок Игоря, причем ключевое слово здесь — немногочисленных. Много раз повторял то, что сам часто слышал от европейских коллег, когда с ними общался: если вратарь делает одну голевую ошибку в десяти матчах — это показатель самого высокого класса. А сколько матчей в общей сложности сыграл Акинфеев? Более 700, из них 350 «на ноль». По этому показателю никто из российских вратарей и наполовину к Игорю не приблизился. Просто ошибки застревают в памяти гораздо прочнее», — сказал тренер в интервью RT.

Акинфеев завершил выступление в национальной команде после ЧМ-2018 в России. Голкипер провел за сборную 111 матчей во всех турнирах. Ранее 38-летний футболист продлил контракт с ЦСКА до 2026 года. Предыдущее соглашение истекало летом этого года.

Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году. С командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и 7 раз Суперкубок. В сезоне-2004/05 голкипер стал с ЦСКА обладателем Кубка УЕФА.