Кафанов рассказал, что голкипер махачкалинского «Динамо» Волк впечатлил его в сборной

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о впечатлениях от работы с голкипером махачкалинского «Динамо» Давидом Волком в национальной команде.

«Впечатления в тренировочном процессе оказались лучше, чем даже ожидал. Давид показал, что может играть еще лучше. Сказал его тренеру Сергею Кращенко, над чем надо работать. Думаю, эти моменты они вместе подправят, и Волк станет еще лучше», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний вратарь провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 16 мячей и 6 раз отыграл на ноль.