Кафанов рассказал, что у него есть мечта принять участие в крупном турнире со сборной России

Сегодня, 16:25
Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал об отстранении сборной России по футболу.
— Сборную России не включили в отборочный этап к чемпионату мира 2026 года. Какой была ваша первая реакция?
— Работаем дальше и ждем. Больше сказать нечего.
— Для вас важно принять участие в крупном турнире вместе со сборной?
— Такая мечта есть, — сказал Кафанов «РБ Спорт».
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под своими эгидами на неопределенный срок.