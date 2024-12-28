Кафанов рассказал, что у него есть мечта принять участие в крупном турнире со сборной России

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал об отстранении сборной России по футболу.

— Сборную России не включили в отборочный этап к чемпионату мира 2026 года. Какой была ваша первая реакция?

— Работаем дальше и ждем. Больше сказать нечего.

— Для вас важно принять участие в крупном турнире вместе со сборной?

— Такая мечта есть, — сказал Кафанов «РБ Спорт».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под своими эгидами на неопределенный срок.