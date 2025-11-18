Видео
Сегодня, 12:57

Кафанов о Сафонове в сборной России: «Будем обязательно вызывать даже при отсутствии игровой практики»

Анастасия Пилипенко

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что голкипера Матвея Сафонова будут вызывать в национальную команду, даже если он не будет играть за «ПСЖ».

«Если говорить про Матвея, то у него сезон начался, сделали ставку на другого вратаря в «ПСЖ». Как только дойдет очередь до него, то он это место заберет. Просто ему нужно дать шанс, нужно рассчитывать на ошибку. Если говорить про сборную, то мы в этой ситуации будем его поддерживать, будем обязательно вызывать даже при отсутствии игровой практики. Потому что у нас в России можно по пальцам пересчитать вратарей, которые выступают в европейских клубах. Первым был Андрей Лунев, который попал в большой клуб — в «Байер». Сейчас Матвей, конечно, мы ему рады, будем поддерживать всячески, чтобы у него карьера там пошла хорошо», — цитирует Кафанова ТАСС.

Сафонов не провел ни одного матча за «ПСЖ» в этом сезоне. Основным голкипером в клубе является француз Люка Шевалье, который перешел в команду летом.

Источник: ТАСС
3

  • Slim Tallers

    Тратить деньги на билеты,проживание не из своего кармана.

    18.11.2025

  • Vyacheslav Popov

    Играми за сборную без игровой практики за клуб и как следствие глупыми ошибками (ляпами) место в основе клуба не получишь.

    18.11.2025

  • КАЗАК-ДС

    зачем?

    18.11.2025

    Матвей Сафонов
    Футбол
    Сборная России по футболу
    Виталий Кафанов
