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Сегодня, 06:49

Кафанов: «Карпин объясняет вратарям только то, как они должны развивать атаку»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, как главный тренер национальной команды Валерий Карпин взаимодействует с голкиперами.

«Работа с вратарями — полностью моя зона ответственности? Да. За исключением тех моментов, когда мы тренируем выход из обороны за счет короткого и среднего паса при прессинге соперника. Здесь уже подключается Валерий Карпин. Объясняет, причем не только на поле, но и на теоретических занятиях, в каком направлении вратари должны развивать атаку. На следующий день после матча идет подробный видеоразбор. Такую схему мы практикуем уже три года. В этом году сделали три голевые ошибки, которые все вспоминают, хотя процент при общем количестве передач был очень маленьким. Никто не считает, сколько атак мы провели, сколько моментов создали, сколько раз пригласили соперника к штрафной, отрезали и забили голы. Это именно тот футбол, в который хочет играть Карпин», — приводит RT слова Кафанова.

Ранее Кафанов объяснил, почему не пытается переучивать вратарей в сборной России.

Источник: RT
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Кафанов: «Переучивать вратарей в сборной не пытаюсь — бессмысленно»