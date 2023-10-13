Кафанов рассказал, кто будет играть в воротах сборной России в матче против Кении

Тренер вратарей сборной Росии Виталий Кафанов рассказал «СЭ», кто будет играть в воротах в товарищеском матче против Кении.

«Матвей поедет в Турцию. Кто будет играть против Кении, решим там. Планировали, что это будет либо Помазун, либо Лантратов, либо оба по тайму. Понимаю, что многие ждут дебюта Ильи, но нужно набраться терпения», — сказал Кафанов «СЭ».

16 октября сборная России команда Валерия Карпина встретится с Кенией. Игра состоится в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан».