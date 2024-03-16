Кафанов рассказал, кто мог попасть в сборную России вместо Лодыгина

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» объяснил поздний вызов голкипера «Панатинаикоса» Юрия Лодыгина.

«В расширенном списке было заявлено четыре вратаря. Валерий Георгиевич попросил в окончательный поставить три, чтобы определиться с четвертым. В этом списке были Артур Нигматуллин, Илья Лантратов, Игорь Лещук и Юра. Их греческое дерби с «Олимпиакосом» как-то все-таки перевесило», — сказал Кафанов «СЭ».

33-летний россиянин играет за «Панатинаикос» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за греческий клуб 15 матчей, пропустил 9 мячей и 8 раз отыграл на ноль.

Ранее в окончательный состав сборной России вошли вратари Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах») и Александр Максименко («Спартак»).

21 марта сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии, а 25-го — против Парагвая. Обе игры состоятся на «ВТБ-Арене» в Москве.