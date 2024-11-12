Кафанов рассказал, кто займет место в воротах сборной России в матче с Брунеем

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопросы о голкиперах национальной команды перед товарищескими матчами с Брунеем и Сирией.

— Кто будет первым номером в матче с Брунеем?

— Вероятнее всего, Илья Лантратов или Станислав Агкацев.

— Почему именно они?

— Агкацев — краснодарский, хотели бы, чтобы он сыграл на своем стадионе. По остальным принимали решение, исходя из матча с Сирией.

— Зачем вызвали Волка?

— Изначально не планировали, но решили довызвать, посмотреть. Он заслужил.

— Без Сафонова есть первый номер среди вратарей?

— Если не брать травмированного Латышонка, у нас четыре вратаря, которые могут сыграть первого номера. Все они примерно одного уровня. Лунев, Максименко, Лантратов.

Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.