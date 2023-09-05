Кафанов рассказал о подготовке вратарей к товарищеским матчам сборной России

Сегодня, 12:57
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о задачах вратарской команды перед товарищескими матчами.
— Сейчас две команды вратарей. Это не так много. Это два молодых вратаря Агкацев и Тороп, остальные готовятся с основной командой, трое из них поедут в Катар. В Египте будут Тороп и Агкацев. Вероятно, каждый сыграет по матчу.
— Когда будет понятно, кто поедет в Катар?
— 10 числа утром. Пока это не ясно.
— Почему отказались от Шунина?
— Антону чуть меньше повезло. Очень много голов забивали в ворота «Динамо». Его вины не было. Но есть ребята, которые здесь приносили очки своей команде. Например, Лантратов в матче с «Крыльями», Миша Кержаков в Суперкубке. Матвей вообще очень радует. Держит высокую планку.
— Сафонов первый номер?
— Ему предпочтения больше чем другим.
— С чем были связаны его ошибки в конце прошлого сезона?
— Матвей сам говорит, что еще не разобрался. Постарался забыть и начал сезон хорошо.
— Сафонов точно летит в Катар?
— Точно, если не получит травму.
7 и 11 сентября сборная России сыграет против олимпийской команды Египта, а 12-го числа россияне встретятся в гостях с Катаром.