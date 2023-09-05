Кафанов рассказал о подготовке вратарей к товарищеским матчам сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о задачах вратарской команды перед товарищескими матчами.

— Сейчас две команды вратарей. Это не так много. Это два молодых вратаря Агкацев и Тороп, остальные готовятся с основной командой, трое из них поедут в Катар. В Египте будут Тороп и Агкацев. Вероятно, каждый сыграет по матчу.

— Когда будет понятно, кто поедет в Катар?

— 10 числа утром. Пока это не ясно.

— Почему отказались от Шунина?

— Антону чуть меньше повезло. Очень много голов забивали в ворота «Динамо». Его вины не было. Но есть ребята, которые здесь приносили очки своей команде. Например, Лантратов в матче с «Крыльями», Миша Кержаков в Суперкубке. Матвей вообще очень радует. Держит высокую планку.

— Сафонов первый номер?

— Ему предпочтения больше чем другим.

— С чем были связаны его ошибки в конце прошлого сезона?

— Матвей сам говорит, что еще не разобрался. Постарался забыть и начал сезон хорошо.

— Сафонов точно летит в Катар?

— Точно, если не получит травму.

7 и 11 сентября сборная России сыграет против олимпийской команды Египта, а 12-го числа россияне встретятся в гостях с Катаром.