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Сегодня, 16:18

Кафанов: «После матча с «Ахматом» позвонил Лантратову и объяснил, почему он не попал в расширенный список сборной»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал «СЭ», почему голкипер «Локомотива» Илья Лантратов не был вызван на мартовский сбор.

27-летний вратарь заявил «СЭ», что у него состоялся разговор с Кафановым и никаких обид на сборную нет.

«Расширенный список сборной составлялся до начала возобновления чемпионата. Такое произошло впервые, потому что раньше списки составлялись, когда команды уже сыграли, как минимум, три тура в чемпионате — уже было какое-то представление о вратарях. Составление расширенного списка до возобновления чемпионата было требованием иранской сторона, это было связано с выдачей виз, потом нельзя было бы поменять. Мы не знали, кто будет играть у «Локомотива» в составе. На тот момент Илья только пришел в команду. Я ездил к ним на игры и тренировки во время сборов, играли два вратаря — Илья и Даниил Худяков. Плюс восстанавливался Гильерме, он тоже готовился к чемпионату. После матча с «Ахматом» позвонил Лантратову и объяснил, почему он не попал в расширенный список. Конечно, мы бы его вызвали», — сказал Кафанов «СЭ».

В марте этого года национальная команда в товарищеских матчах сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).

Илья Лантратов
Футбол
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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Лантратов — о сборной: «Был разговор с Кафановым, нет никаких обид»