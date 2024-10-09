Кафанов рассказал, по какому принципу отбираются вратари для сборной

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о приоритетном выборе игроков на позицию голкипера в национальной команде.

— Обойма у нас появилась за эти три года, были разные периоды. У нас сформировалась сетка вратарей. Почему четыре человека? Не стали вызывать Матвея. Не было известно, будет ли матч. Написал ему после последнего тура [РПЛ], что не вызываем.

Сафонов хорошо себя чувствует. Я думал, что период адаптации продлится дольше. Я мечтал, чтобы у него появился шанс. Но Матвей уже сыграл несколько матчей. Он заложил фундамент, добротно сыграл.

Также тренер оценил нынешний уровень отечественной вратарской школы.

Рассвет отечественной вратарской школы? Сейчас столько голкиперов — хочется, чтобы они развивались. Они растут. Уверен, когда мы вернемся в Европу, мы будем с сильной вратарской школой. Не вижу тут парадокса. У нас школа растет внутри. Как только нам дадут сыграть, все увидят, что мы стали сильнее.

Очень хотел бы, чтобы российские вратари ехали в большие европейские клубы — как Лунев и Сафонов. Были бы еврокубки у нас, в каждой команде вратарь хороший, то потом был бы спрос в Европе.

На октябрьский сбор были вызваны такие вратари, как Андрей Лунев («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит») и Илья Лантратов («Локомотив»).