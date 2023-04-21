Кафанов рассказал, почему Хайкин вернулся из Англии в Норвегию

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал возвращение российского голкипера Никиты Хайкина в «Буде-Глимт».

«Когда он уезжал из Норвегии, мы с ним созванивались. Тогда Никита сказал, что хочет попробовать свои силы в более сильной лиге. Недавно снова разговаривали — Никита объяснил, что его позвали назад и он думает что делать. После обсуждения, мы подумали, что лучше вернуться. Причина — короткий контракт с «Бристолем». Если бы он был хотя бы года на два — была бы возможность дождаться шанса, чтобы играть. Ведь он не шел туда первым номером, а в таком случае, путь до основного игрока может быть долгим. В целом, Никита это осознавал, но теперь очень соскучился по футболу и хочет играть. Сейчас такой момент, что ему лучше вернуться», — приводит слова Кафанова пресс-служба РФС.

В январе этого года Хайкин подписал контракт с «Бристоль Сити», выступающим в английском чемпионшипе. Два месяца спустя 27 летний голкипер расторгнул контракт и вернулся в «Буде-Глимт», за который выступал с 2019 по 2022 год. Хайкин не сыграл за «Бристоль Сити» ни одного матча.