Кафанов рассказал, почему не стал вызывать Хайкина на матчи с Ираном и Ираком

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему не стал вызывать на мартовские товарищеские матчи российских голкиперов, играющих за европейские клубы.

«Рассматривали ли Хайкина или других вратарей из европейских чемпионатов? Нет. Наши вратари в иностранных чемпионатах в последнее время играли очень мало», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

23 марта сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1), а 26 марта обыграла в Санкт-Петербурге Ирак (2:0).

Из вратарей на мартовский сбор были приглашены: Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов») и Илья Помазун («Урал»).