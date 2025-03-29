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29 марта, 14:20

Кафанов: «Хотелось посмотреть Ставера в игре. Надеюсь, такая возможность еще будет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, удалось ли провести всю тренировочную программу на мартовском сборе.

— Вы не расстроены, что Ставер так и не смог дебютировать в этот сбор?

— Каждый раз есть желание дать сыграть всем вратарям. Благодарен Валерию Георгиевичу (Карпину), что удалось провести замену в первом матче — вышел Стас Агкацев. Мы понимали, что нужны замены для полевых игроков, были готовы к этому. Хотя, конечно, хотелось посмотреть Женю в игре. Надеюсь, такая возможность еще будет. Мы используем все возможности, чтобы дать вратарям сыграть.

— Удалось ли провести всю тренировочную программу с вратарями?

— Не совсем. Из-за погодных условий, качества поля пришлось внести коррективы в первоначальный план. Также этот сбор был не похож на предыдущий. Перед первым матчем смогли провести всего одну тренировку, чего не было раньше. 16 марта все вратари сыграли матчи чемпионата за свои клубы, 17-го собрались в Новогорске, а на 19-е был назначен матч.

19 марта сборная России в Москве разгромила команду Гренады со счетом 5:0. Первый тайм в товарищеской встрече провел вратарь «Зенита» Евгений Латышонок, второй — голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.

26 марта сборная России одержала победу над сборной Замбии (5:0), весь матч в воротах провел голкипер «Спартака» Александр Максименко.

Футбол
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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