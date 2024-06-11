Кафанов считает, что Сафонов останется первым номером сборной в случае перехода в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер Матвей Сафонов в случае перехода в «ПСЖ» останется первым номером национальной команды.

«Матвей на сегодня первый номер, потому что он играет. Дай бог, чтобы он поехал играть в «ПСЖ» и чтобы там играл, тогда он останется первым номером. Остальных трех вратарей я не могу разделить на второго, третьего и четвертого номеров — это группа сильных вратарей примерно одинакового уровня», — приводит ТАСС слова Кафанова.

«В перспективе есть ребята, которых мы хотели бы вызвать на следующие матчи. Все это время, когда мы начинали работать, мы сначала определяли первого номера, потом просмотрели большую группу вратарей и говорили, что у нас очень длинная скамейка хороших голкиперов. Вот именно к этому сбору мы пришли к тому, что у нас основная обойма в лице четырех вратарей и есть запасная обойма. Она тоже немаленькая, и это только в плюс сборной», — отметил Кафанов.

В конце мая инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» подпишет 25-летнего россиянина за 20 миллионов евро и заключит с ним контракт до конца июня 2029 года.