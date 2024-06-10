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Сегодня, 20:12

Кафанов: «Такова жизнь вратаря. Ошибся один раз — и все может быть перечеркнуто»

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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов вспомнил ошибку голкипера Александра Филимонова в матче с командой Украины в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2000.

«Давайте разберем и эту ситуацию. Первые три групповых матча команда проигрывает. Потом к руководству приходит Олег Романцев, сборная одерживает шесть побед подряд, причем Филимонов играет на самом высоком уровне. В том числе и на «Парк де Пренс», где мы обыграли французов. И у нас во многом благодаря игре голкипера появляется шанс. Но вспоминают только его ошибку.

Это и есть жизнь вратаря. Он спасает, спасает, спасает, но ошибся один раз — и все может быть перечеркнуто. Более того, к этому нужно всегда быть готовым. Ну а говорить про Акинфеева... Я бы первым делом отметил его умение играть важные матчи. Есть такое слово «ментальность». Вот он ментально очень сильный», — заявил Кафанов RT.

 

Источник: RT
Александр Филимонов
Игорь Акинфеев
Виталий Кафанов
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