Кафанов высказался о проблемах Лунева в «Байере»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал ситуацию вокруг российского голкипера «Байера» Андрея Лунева.

«Лукаш Градецки (основной голкипер «Байера») уже себе сделал имя в этом клубе и заслужил такой авторитет, что у него есть право на ошибку. Даже не на одну, не на две и не на три. Получается так, что шанс сыграть у Андрея появляется тогда, когда Градецки играть не может по какой-то причине. Такой шанс появился, но в этот момент у Андрея была травма. Он сыграл один матч, «Байер» играл дома с «Аугсбургом» из нижней части таблицы, и пропустил два мяча. К Андрею не было никаких претензий по этому поводу, так бывает. В том матче «Байер» нанес более 20 ударов по воротам, а вратарь соперника сыграл, наверное, одну из лучших своих игр. Команда забила два мяча в контратаках, и Андрей сделал все, чтобы их предотвратить. В конце года Андрей уже говорил о желании уйти из «Байера», пусть даже это будет менее сильная и именитая команда. Главное — играть», — сказал Кафанов в интервью пресс-службе РФС.

Российский голкипер подписал контракт с «Байером» летом 2021 года. С того момента он провел 3 матча за команду, в которых пропустил 4 мяча. Его соглашение с немецким клубом завершается в конце сезона.