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Сегодня, 15:13

Кафанов заявил, что «Динамо» попросило не вызывать Лунева на матчи сборной России в ноябре

Константин Белов
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» заявил, что голкипер «Динамо» Андрей Лунев пропустит ноябрьский сбор национальной команды.

«Так получилось, что из шести вратарей из расширенного списка приедут только трое. Матвей Сафонов останется в «ПСЖ», Евгений Латышонок из «Зенита» получил травму. И еще «Динамо» попросило не вызывать Андрея Лунева на ноябрьский сбор, у него есть проблемы с коленом. Возможно, вызовем четвертого вратаря, посмотрим ближайший тур РПЛ и решим», — сказал Кафанов «СЭ».

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

Андрей Лунев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Виталий Кафанов

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