Кафанов заявил, что Хайкин не менял спортивное гражданство на норвежское

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что неоднократно обсуждал с голкипером «Буде-Глимт» Никитой Хайкиным вопрос со спортивным гражданством. 13 октября Sport Baza сообщила, что Хайкин отказался от российского спортивного гражданства, указав в системе ФИФА Великобританию. «Спортивное гражданство российское. Мы это обсуждали, и не один раз. Он не понимает, откуда идут разговоры, потому что чтобы получить норвежский паспорт, надо пройти длительную процедуру, затем получить приглашение в сборную. Он всегда хотел [выступать за сборную России]», — сказал Кафанов. У Хайкина есть три паспорта — он является гражданином России, Израиля (где родился) и подданным Великобритании.

Valery Petrukhin Странно, Карпин уже который год подбирает всё что, на землю упало, а Хайкина в сборной всё нет и нет. Господин тренер вратарей уподобился Кахи гао и даёт левую информацию? Уж Хайкин посильнее нашего Атоса или Арамиса (я в их бородках не разбираюсь), и за спинками Шевалье (тоже из "Трёх мушкетеров") не отсиживается!!! 11.11.2025

Millwall82 это просто формальность по прилету, никого оттуда не выдворяли за израильское происхождение, плюс либерализация Израиля со стороны саудитов и наследного принца произошло как 10 лет назад. Признание Израиля. И скажем так, не прикрытие и не финансирование различных террористих групп, тут конечно заслуга США. Так что кто помешает Хайкину посетить эту страну?) Как и любую другую. Завидую, очень удобно, без всей этой бюрократии с "не тем" паспортом. 10.11.2025

shpasic гражданам Великобритании нужно получать электронную визу или визу по прибытии. могут обойтись и без высылки, ты же должен знать, кто такой MBS - Mister Bone-Saw. 10.11.2025

Millwall82 паспорта GB (или Норвегии) достаточно, где бы ты не родился. Скандал с высылкой из страны не нужен властям СА. Так что, возможно. А вот в Иране такой фокус не пройдет. 10.11.2025

shpasic почему? разве в Саудовскую Аравию стали пускать граждан Израиля? он же будет заполнять документы на визу по прибытию - а там вопрос места рождения. 10.11.2025

Millwall82 кстати, гражданам РФ в Иран нужна так же виза. 10.11.2025

Millwall82 там по израильскому происхождению возникнут вопросы) в СА не возникнут) 10.11.2025

shpasic а гражданину России нельзя в Иран? 10.11.2025

Millwall82 гражданину Великобритании? Вполне. 10.11.2025

shpasic а в Саудовскую Аравию можно? 10.11.2025

Millwall82 хах, у него 4 гражданства. Израиль, РФ, Великобритания, Норвегия. Безвиз в любую страну мира, кроме Ирана. Однако норвежский чемпионат, совсем не способствует хорошей футбольной карьеры, если ты конечно не молодой Холлан. Плюс он играет за полярным кругом, ну такое (в качестве быта). 10.11.2025

Андрей или пора определиться тому кто это написал 10.11.2025