10 ноября, 18:26

Кафанов заявил, что Хайкин не менял спортивное гражданство на норвежское

Артем Бухаев
Корреспондент

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что неоднократно обсуждал с голкипером «Буде-Глимт» Никитой Хайкиным вопрос со спортивным гражданством.

13 октября Sport Baza сообщила, что Хайкин отказался от российского спортивного гражданства, указав в системе ФИФА Великобританию.

«Спортивное гражданство российское. Мы это обсуждали, и не один раз. Он не понимает, откуда идут разговоры, потому что чтобы получить норвежский паспорт, надо пройти длительную процедуру, затем получить приглашение в сборную. Он всегда хотел [выступать за сборную России]», — сказал Кафанов.

У Хайкина есть три паспорта — он является гражданином России, Израиля (где родился) и подданным Великобритании.

13

  • Valery Petrukhin

    Странно, Карпин уже который год подбирает всё что, на землю упало, а Хайкина в сборной всё нет и нет. Господин тренер вратарей уподобился Кахи гао и даёт левую информацию? Уж Хайкин посильнее нашего Атоса или Арамиса (я в их бородках не разбираюсь), и за спинками Шевалье (тоже из "Трёх мушкетеров") не отсиживается!!!

    11.11.2025

  • Millwall82

    это просто формальность по прилету, никого оттуда не выдворяли за израильское происхождение, плюс либерализация Израиля со стороны саудитов и наследного принца произошло как 10 лет назад. Признание Израиля. И скажем так, не прикрытие и не финансирование различных террористих групп, тут конечно заслуга США. Так что кто помешает Хайкину посетить эту страну?) Как и любую другую. Завидую, очень удобно, без всей этой бюрократии с "не тем" паспортом.

    10.11.2025

  • shpasic

    гражданам Великобритании нужно получать электронную визу или визу по прибытии. могут обойтись и без высылки, ты же должен знать, кто такой MBS - Mister Bone-Saw.

    10.11.2025

  • Millwall82

    паспорта GB (или Норвегии) достаточно, где бы ты не родился. Скандал с высылкой из страны не нужен властям СА. Так что, возможно. А вот в Иране такой фокус не пройдет.

    10.11.2025

  • shpasic

    почему? разве в Саудовскую Аравию стали пускать граждан Израиля? он же будет заполнять документы на визу по прибытию - а там вопрос места рождения.

    10.11.2025

  • Millwall82

    кстати, гражданам РФ в Иран нужна так же виза.

    10.11.2025

  • Millwall82

    там по израильскому происхождению возникнут вопросы) в СА не возникнут)

    10.11.2025

  • shpasic

    а гражданину России нельзя в Иран?

    10.11.2025

  • Millwall82

    гражданину Великобритании? Вполне.

    10.11.2025

  • shpasic

    а в Саудовскую Аравию можно?

    10.11.2025

  • Millwall82

    хах, у него 4 гражданства. Израиль, РФ, Великобритания, Норвегия. Безвиз в любую страну мира, кроме Ирана. Однако норвежский чемпионат, совсем не способствует хорошей футбольной карьеры, если ты конечно не молодой Холлан. Плюс он играет за полярным кругом, ну такое (в качестве быта).

    10.11.2025

  • Андрей

    или пора определиться тому кто это написал

    10.11.2025

  • Андрей

    а почему не восемь паспортов может пора определиться..

    10.11.2025

    Никита Хайкин
    Футбол
    Сборная России по футболу
    ФК Буде-Глимт
    Виталий Кафанов
