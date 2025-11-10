Кафанов о Хайкине: «Он остается кандидатом в сборную России»

10 ноября, 15:00
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» заявил, что голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин продолжает оставаться кандидатом в национальную команду.
— К Станиславу Агкацеву вообще нет вопросов в последнее время?
— Стас уже полтора года играет стабильно и надежно.
— Восхищены его сейвом в концовке матча с «Балтикой», когда он невероятным образом вытащил мяч из нижнего угла после удара Петрова?
— Стас опять выручил свою команду, помог «Краснодару» добыть ничью в Калининграде и подтвердил, что на сегодняшний день он один из сильнейших голкиперов РПЛ.
— Сейчас в РПЛ есть вратари, способные заиграть в серьезных европейских клубах?
— Пока нет смысла рассуждать на эту тему. Мы не играем в еврокубках и поэтому не можем сравнивать наших вратарей с их европейскими коллегами.
— Какое впечатление оставляют молодые голкиперы — Тороп из ЦСКА и Расулов из «Динамо»?
— Оба своей игрой обещают вырасти в хороших вратарей.
— Какова ситуация с Никитой Хайкиным из «Буде-Глимта»? Это правда, что сборная России для него сейчас не в приоритете и он получает норвежский паспорт?
— Ситуация не поменялась. Просто у Никиты скоро появится еще один, четвертый паспорт, другого государства. Но пока он не заигран за сборную другой страны, продолжает оставаться российским вратарем, таким же кандидатом в нашу национальную команду, как и все остальные. Мы радуемся его успехам, переживаем и гордимся.
— Если бы не история с получением норвежского паспорта, он бы попал в ваш итоговый список?
— У нас сейчас большая конкуренция среди голкиперов. Никита — один из кандидатов. Так же как и Юрий Лодыгин из греческого «Левадиакоса» и Даниил Худяков из австрийского «Штурма». Про них мы тоже не забываем, внимательно следим за их карьерой, — сказал Кафанов «СЭ».
12 ноября сборная России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге сыграет со сборной Перу. 15 ноября национальная команда встретится с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.
Марко Петкович
Это какой-то сюрреализм. Кафанов и все журналюги кто греют эту тему - позор нашей страны!
10.11.2025
shpasic
зачем нужен 30 летний "кандидат" в сборную, если есть более молодые вратари, которые, мягко говоря, не хуже.
10.11.2025
1.8TSI
Тов. Кафанов, вот зачем нужен сборной игрок, который не хочет выступать за сборную РФ? Вам мало вратарей из чемпионата России?
10.11.2025