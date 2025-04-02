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2 апреля, 16:59

Кафанов — об игре Сафонова: «В пропущенных голах нет вины Матвея. В обоих случаях его расстреливали в упор»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» оценил игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче против «Дюнкерка» (4:2) в полуфинале Кубка Франции.

«В пропущенных голах нет вины Матвея. В обоих случаях его расстреливали в упор. Главное, что его команда вышла в финал Кубка Франции. Но если бы даже Матвей ошибся, это не повлияло бы на конечный результат матча. Давайте все порадуемся за него и поздравим с выходом в финал такого престижного турнира», — сказал Кафанов «СЭ».

В финале Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с победителем матча «Канн» — «Реймс».

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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