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Сегодня, 17:58

Кафанов — о тренировках Сафонова в сборной: «Выполнить программу полностью не получилось, но сделали максимум»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о программе тренировок Матвея Сафонова в расположении национальной команды.

— С участием Матвея было запланировано пять тренировочных занятий на поле. Ввиду того, что Матвей не смог прилететь в Москву, удалось провести две более-менее нормальные тренировки во Вьетнаме, поэтому полностью программу выполнить не получилось, но сделали максимум, что было возможно в этой ситуации. Плюс Матвей каждый день посещал тренажерный зал.

— Как моральное состояние Матвея? Долгий перелет, а сыграть не получилось.

— Матвей отнесся с пониманием к этой ситуации.

На вьетнамский Ханой, где должен был пройти матч, обрушился тайфун «Яги». Местные метеорологи считают тайфун сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря. Матч сборных России и Таиланда должен был пройти 7 сентября однако был отменен из-за непогоды.

Сафонов преодолел 20 000 километров, чтобы добраться до места проведения игры.

Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов

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