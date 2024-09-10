Сегодня, 17:58
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о программе тренировок Матвея Сафонова в расположении национальной команды.
— С участием Матвея было запланировано пять тренировочных занятий на поле. Ввиду того, что Матвей не смог прилететь в Москву, удалось провести две более-менее нормальные тренировки во Вьетнаме, поэтому полностью программу выполнить не получилось, но сделали максимум, что было возможно в этой ситуации. Плюс Матвей каждый день посещал тренажерный зал.
— Как моральное состояние Матвея? Долгий перелет, а сыграть не получилось.
— Матвей отнесся с пониманием к этой ситуации.
На вьетнамский Ханой, где должен был пройти матч, обрушился тайфун «Яги». Местные метеорологи считают тайфун сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря. Матч сборных России и Таиланда должен был пройти 7 сентября однако был отменен из-за непогоды.
Сафонов преодолел 20 000 километров, чтобы добраться до места проведения игры.