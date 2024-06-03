Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:19

Кафанов заявил, что Сафонов точно сыграет тайм в матче с Белоруссией

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, кто в данный момент является основный голкипером национальной команды.

— Сафонов точно сыграет. Как минимум, тайм. Поздравил его с возможным переходом в «ПСЖ». Очень рад, очень гордимся им. Поподробнее еще попозже поговорим, может быть, по дороге в Минск или после игры. Там высокий уровень. Чтобы стать первым, Матвею нужно терпение. Он уверен в себе, едет не сидеть на лавке, а играть. Хотя у Доннаруммы сейчас есть преимущество, он давно в «ПСЖ». Очевидно, что на следующий сбор приедет более сильный Сафонов.

— В чем он сильнее Доннаруммы?

— В игре ногами он точно не слабее, а может быть сильнее. Там тренеры вратарей учат гадать, когда нападающий выходит один на один. Матвей так не гадает. Здесь у него есть преимущество.

— Российская вратарская школа — одна из лучших в мире?

—  Сейчас так сказать не можем, потому что нет международных турниров. Но в этом сезоне РПЛ вратари впервые так часто назывались лучшими игроками матча. Много выручали и приносили командам очки. Если бы сейчас были еврокубки, уверен, наши голкиперы показали бы там себя. Саша Максименко провел безусловно лучший сезон в карьере. Сафонов тоже. Лантратов второй год проводит хорошо. Но сравнивать с Европой не можем, потому что не играем.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начался 1 июня в Новогорске. 7 июня сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
1
Обсудить
Читайте также
«Зенит» обыграл «Балтику» в суперфинале Кубка России
Пол Морис вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли
Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
Безумный Макдэвид выбил Дадонова и затащил «Ойлерз» в финал КС! Что произошло после матча «Эдмонтон» - «Даллас»
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Россия в июне: матч с Белоруссией в Минске
Карпин: «Не могу сказать, в чем конкретно прибавил Тюкавин за последние два месяца, но прогресс есть»
Карпин рассказал, когда Алексей Миранчук прибудет в расположение сборной России
Карпин: «Если Сафонов перейдет в «ПСЖ» — это круто. Он может стать там первым номером»
Карпин о дефиците защитников в сборной России: «Сложно было кого-то вызывать из отпуска, чтобы потренироваться 3-4 дня»
Карпин объяснил, почему Захарян пропустил тренировку сборной России
Чернов: «Сейчас в сборной России много молодежи, легче вливаться в коллектив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Карпин: «Если Сафонов перейдет в «ПСЖ» — это круто. Он может стать там первым номером»

Карпин о том, что «Зенит» праздновал победу в Кубке России с сигарами: «Для меня это не странно»