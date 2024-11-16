Кафельников: «Разгромили Бруней? И что теперь? Почему мне должен быть интересен наш футбол?»

Экс-теннисист Евгений Кафельников заявил, что не следит за сборной России по футболу.

15 ноября команда Валерия Карпина в Краснодаре разгромила в товарищеском матче Бруней — 11:0. Эта победа стала крупнейшей в истории сборной России.

«Я даже не знал, что сборная России сейчас играет. Разгромили Бруней? И что теперь... У меня нет интереса к нашей сборной и футболу в России в целом. Почему мне должен быть интересен наш футбол? Я слежу за европейским футболом, меня мало интересует, что происходит с нашим футболом», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

Сборная России на своем поле примет Сирию во вторник, 19 ноября. Игра пройдет в Волгограде. Начало — в 19.30 по московскому времени.