Кахигао надеется, что сборная России сыграет ответный матч с чилийцами в гостях

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в разговоре с «СЭ» выразил надежду на ответный матч сборной России в Чили.

15 ноября сборная России уступила Чили в BetBoom товарищеском матче — 0:2. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

— У меня был обед с президентом и директорами футбольной федерации Чили. Я хорошо их знаю. Также поприветствовал штаб! Ответная игра сборных России и Чили у меня на Родине была бы фантастикой! На данный момент, учитывая отстранение, сборной России и вообще российским игрокам особенно важно выступать на международном уровне. Чили — фантастическая страна, это отличное место, чтобы принять матч против сборной России. Надеюсь, это случится, — сказал Кахигао «СЭ».