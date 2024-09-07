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Сегодня, 12:55

Ситуация в городе Ханой во Вьетнаме, где находится сборная России: видео с места событий

Артем Бухаев
Корреспондент
Город Ханой во время Тайфуна.
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7 сентября на город Ханой (Вьетнам) обрушился тайфун «Яги», из-за чего был отменен товарищеский матч сборной России с Таиландом.

Российская команда находится в отеле и планирует вылететь в Россию сегодня ночью.

Корреспондент «СЭ» побывал в Ханое во время тайфуна.

Сообщается, что «Яги» стал самым сильным тайфуном, который обрушился на Северный Вьетнам за всю историю наблюдений. Национальный центр гидрометеорологических прогнозов заявлял, что скорость ветра превышала 149 километров в час.

Матч сборной России против Таиланда отменен из-за тайфуна &laquo;Яги&raquo;. Супертайфун отменил матч России с Таиландом во Вьетнаме. Нашим лучше запереться в отеле
Футбол
Сборная России по футболу

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