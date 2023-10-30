Калинин заявил, что не намерен завершать карьеру в сборной России

Защитник «Факела» Игорь Калинин заявил, что не намерен завершать карьеру в национальной команде.

«Упал ли интерес к футболу в России? А почему вы решили, что он падает? Когда сборная России играла на «ВТБ Арене», был полный стадион. Билеты были дешевые? Будь людям неинтересна сборная России, они бы не ходили на нее, даже если бы билеты раздавали бесплатно. Завершена ли моя карьера в сборной России? Почему? Мне только 28 лет будет. Все в моих руках и ногах. У меня есть цель и задача попасть в национальную команду. Считаю, у меня есть все, чтобы быть игроком сборной. Карпин не вызывает игроков старше 30 лет — получается, у меня еще есть два года», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

27-летний Калинин выступает за «Факел» с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за воронежский клуб четыре матча и не отметился результативными действиями.