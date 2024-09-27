Калининград готов провести товарищеские матчи сборной России по футболу

Генеральный директор «Ростех Арены» Владимир Савин заявил, что калининградская арена готова принять матчи сборной России по футболу.

«Калининград и «Ростех Арена» с удовольствием примут матчи сборной России по футболу, если РФС обратится к нам с таким предложением. Пока такого предложения не было. Калининград любит футбол, я уверен, что на матче сборной России будет солдаут.

После чемпионата мира 2018 года наша арена принимала матчи нашей сборной с командами Швеции и Казахстана. Это было большое событие для Калининградской области. Мы делали хороший матчдэй, это был настоящий праздник. В Калининграде соскучились по сборной России. Мы только за, чтобы она приехала к нам», — приводит слова Савина Metaratings.ru.

Ранее РФС объявил расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который начнется 7 октября в Новогорске. Соперники по октябрьским матчам национальной команды будут объявлены позднее.