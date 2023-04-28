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Сегодня, 14:07

Каманцев считает, что работа в турнире ЦАФА была бы полезной для российских судей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев считает, что российские арбитры получат полезный опыт в случае их приглашения на чемпионат Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА).

«Мы ожидаем информацию от ЦАФА. Они знают нашу позицию, что мы готовы предоставить судей, для нас это интересно. Но решение все-таки на стороне организаторов. Я думаю, что все получится. Не могу сказать, когда будет решение. Интересно ли будет для российских судей? Любое международное соревнование, любой турнир в настоящий момент полезен для российского футбола», — приводит слова Каманцева ТАСС.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Источник: https://tass.ru/sport/17636541
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Павел Каманцев
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