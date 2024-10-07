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Сегодня, 19:31

Камерун может сыграть против России в июне 2025 года

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе сборной Камеруна ответили на вопрос «СЭ» о возможном проведении ответного матча против сборной России.

«Пока неизвестно, есть ли переговоры насчет ответного матча наших сборных. Есть ли свободные даты? Возможно, в июне 2025 года. Обе стороны должны работать в этом направлении», — сообщили «СЭ» в пресс-службе сборной.

Россия и Камерун провели товарищеский матч в октябре прошлого года. Тогда команда Валерия Карпина победила со счетом 1:0. Мяч забил форвард ЦСКА Федор Чалов.

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