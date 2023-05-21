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Сегодня, 11:39

Камерунский нападающий «Динамо» заявил, что готов сыграть в матче против сборной России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Николя Муми Нгамале в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном матче сборной Камеруна против России.

«Слышал о том, что может пройти матч между сборными Камеруна и России. Ощущения? Чувствую, что это будет хорошая игра. Я готов быть в команде на оба ближайших матча, первый из которых у нас будет против сборной Мексики. Матч против сборной России еще не подтвержден, нам ничего официально не говорили об этом», — сказал Нгамале «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что сборная России 15 июня может сыграть в Москве против Камеруна.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Николя Муми Нгамале
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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