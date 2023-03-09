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Сегодня, 13:25

Камоцци хочет, чтобы матч между сборными России и Ирака прошел на стадионе «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна выразил надежду, что товарищеский матч между Россией и Ираком пройдет на стадионе красно-белых в Москве.

«Сборная России играла на многих стадионах своей страны, в том числе и на «Газпром Арене». Конечно, хотелось бы, чтобы матч между сборными России и Ирака прошел на стадионе «Спартака». В Москве отличные болельщики!» — приводит слова Камоцци Sport24.

В четверг, 9 марта, «СЭ» сообщил, что матч Россия — Ирак состоится в Санкт-Петербурге. Встреча должна состояться 26 марта.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-09-kamotstsi-khotelosby-chtoby-match-mezhdu-sbornymi-rossii-i-iraka-proshel-na-stadione-spartaka
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
Франко Камоцци
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