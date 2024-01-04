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Сборная России

Сегодня, 18:43

Камоцци надеется, что в 2024 году российские клубы наконец-то вернутся в еврокубки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что надеется на возвращение российских клубов в еврокубки в 2024 году.

«Никто не сможет сказать, что в этом году Россию точно вернут в европейские соревнования. Но я очень надеюсь, что в 2024 году российские клубы наконец-то вернутся в еврокубки. Годы отстранения, безусловно, влияют на уровень команд. Желаю, чтобы это поскорее закончилось», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-nadeyus-v-2024-godu-rossijskie-kluby-nakonets-to-vernutsya-v-evrokubki/
Футбол
Франко Камоцци
УЕФА
ФИФА
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