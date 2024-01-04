Камоцци надеется, что в 2024 году российские клубы наконец-то вернутся в еврокубки

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что надеется на возвращение российских клубов в еврокубки в 2024 году.

«Никто не сможет сказать, что в этом году Россию точно вернут в европейские соревнования. Но я очень надеюсь, что в 2024 году российские клубы наконец-то вернутся в еврокубки. Годы отстранения, безусловно, влияют на уровень команд. Желаю, чтобы это поскорее закончилось», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.